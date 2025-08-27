ESCUCHÁ RN RADIO
Dalila habló de los rumores con El Polaco y sorprendió con una frase picante en pleno show

La “Diosa del verbo amar” no dudó en declarar sus sentimientos por Ezequiel Cwirkaluk.

Los rumores de romance entre Dalila y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk se intensificaron en los últimos días, tras la separación del cantante y la bailarina Barby Silenzi y, en este marco, hizo revelaciones picantes sobre el músico

Dalila, sin filtro sobre El Polaco: “¿Quién no se lo comería?”

En medio de un recital, la “Diosa del verbo amar” brindó un discurso a sus fans sobre el vínculo: “Así que estuvieron hablando de mí en la televisión ¿Qué pueden decir de mí que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Me volvieron loca, pobre. Y a él también, me decía: ‘La gente me llama 25 veces por día’”.

“Me empaché ¿Quién no se comería ese bombón?”, continuó para sorpresa de los presentes, entre risas y gestos cómplices, con las manos abiertas, como quien busca decir más que sus palabras.

“Encima, como ya lo dije en la televisión, como ser humano, es buen tipo, súper humilde y tendrá sus cosas. Ha tenido más mujeres (…) parece la Mona Jiménez. No, yo lo gasto. Es muy buen tipo y educado. Lo aprecio y lo quiero muchísimo al igual que él a mí, así que por eso lo defiendo y él me defiende a mí”, añadió.

“Yo no me quiero casar, a mis hijos ya los tuve y ya los crié ¿Para qué lo puedo querer? Si mañana no sabemos a dónde iremos. Le mandamos un beso, andaba medio enfermucho, esperemos que se recupere prontito”, concluyó la cantante antes de seguir con su show.


