El Polaco rompió el silencio sobre su encuentro con la China Suárez: «Capaz mentí»

Después de que Barby Silenzi lo expusiera públicamente por haberse “escapado” para grabar un TikTok con la China Suárez, El Polaco dio su versión en una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), donde habló del episodio con un tono entre nervioso y relajado.

“Estuve leyendo data… ¿Es verdad que una vez te escapaste para hacer un TikTok con la China?”, le consultó la conductora con picardía, haciendo referencia al videoclip de Ya no quiero verte, que se lanzó en 2022.

El Polaco sobre la China Suárez: “Fui tranquilo… y después vemos el quilombo”

El cantante, algo incómodo, respondió entre risas: “No sé si me escapé… no me acuerdo, no tengo memoria”. Lozano insistió recordándole lo que Barby había dicho: que le había mentido diciéndole que tenía una reunión con la discográfica, y que incluso “se había perfumado todo”.

“Yo me pongo perfume siempre”, retrucó El Polaco con una sonrisa, minimizando la situación. Luego, reconoció que la mentira pudo haber sido para evitar conflictos:

“Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me rompa los hue… Tener que mentirle para hacer algo es feo”, confesó.

Para cerrar el tema, dejó una frase que generó risas en el estudio: “No me acuerdo si pasó, pero si pasó, fue por lo que te digo. En el momento no me jodió, me fui a hacer tranquilo lo mío y después vemos el quilombo. Tengo amigos que mienten para ir a jugar al fútbol”.

Por su parte, Barby Silenzi confirmó semanas atrás que la separación de El Polaco es definitiva:

“Tomé la decisión porque ya no da para más. Por más que intentemos, hay cosas que no se pueden arreglar y que no voy a tolerar más”, dijo en Intrusos.

Con información de PrimiciasYa