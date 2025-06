Dalma Maradona expresó su enojo tras las declaraciones de Verónica Ojeda: “Mi papá nunca estaría a favor de Milei” 

Dalma Maradona se mostró enfurecida por unas declaraciones en las que Verónica Ojeda supuso que Diego Armando Maradona simpatizaría con Javier Milei. “Ella sola se manda a tirar esa”, aseguró en diálogo con Ángel de Brito al aire del canal de streaming Bondi.

Muy molesta por la forma en que la mamá de Dieguito Fernando habló de la ideología del mejor futbolista de la historia, la hija del Diez contó que decidió llamarla para darle su punto de vista.

DALMA: “MI PAPÁ NUNCA HUBIERA ESTADO A FAVOR DE MILEI”



“Yo dije: ‘No, no puede ser. Le mando un mensaje’. ‘Hola, Vero, che, me están escribiendo, me preguntaron sobre tus declaraciones con (Eduardo) Feinmann. Quería saber por qué se te ocurre decir algo que está tan alejado de la realidad. Si a mí me preguntan, voy a decir lo que pienso, te lo quiero avisar’”, reveló Dalma que le transmitió a Ojeda.

Luego, enumeró todas las razones por las que Diego no hubiese empatizado con el Gobierno: “Nunca hubiera estado a favor de (Javier) Milei. O sea, por todas las causas por las que él militaba, no tiene nada que ver con las que tienen que ver con el gobierno de ahora. Entonces me parece eso, como los jubilados, la educación pública”.

Cómo fue el cara a cara entre Dalma Maradona y Verónica Ojeda

A pesar de que en ese mensaje telefónico no recibió ninguna respuesta, Dalma contó que días después estuvo cara a cara con Ojeda. “Nos encontramos el jueves en la audiencia”, precisó.

Y agregó: “Ella llegó, lo cuento porque ya nos amigamos, pero llegó y se sentó y ni me miró por las dudas. Y, en un momento, se da vuelta y me dice: ‘ya sé que estuve mal y ya sé que no sé’. Me vio la cara y yo tan desfigurada…”.

Más allá de ese ida y vuelta, lograron volver a entablar una conversación cordial. “Ella me dijo que no tenemos que pelear porque eso es lo que todos quieren. Y yo, de acuerdo, pero entonces: ‘No hables boludeces en nombre de mi papá y menos cosas que están a kilómetros de la realidad’”, remató y sostuvo que Verónica terminó por darle la razón.