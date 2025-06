Leopoldo Luque agredió a un periodista luego de la anulación del juicio por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque vivió un incómodo momento en los últimos días, luego de la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona. El médico agredió a un periodista que quiso entrevistarlo en la puerta de su casa. Conocé acá cómo fue el suceso y qué dijeron los protagonistas

Leopoldo Luque agredió a un periodista: ¿Cómo sucedió?

El viernes 30 de mayo, día posterior a la suspensión del juicio por la muerte de Diego Maradona, un cronista de Desayuno Americano quiso entrevistar a Leopoldo Luque y sufrió una fuerte agresión por parte del médico. El ataque quedó grabado y fue colocado al aire horas después.

En el video se lo puede ver a Bruno Incicco, cronista del programa de América TV, tratando de dialogar con Luque en la puerta de la casa del médico. Al verlo, el médico advirtió al periodista: «Te lo digo bien, acá no vengas a romper las pelotas«, acercándose con vehemencia hacia el y apuntándolo en todo momento.

Con el pasar de los segundos y la insistencia del cronista, Luque lo amenazó diciendo «Me metes el micrófono acá y te lo arrancó”. Luego, ingresó a su domicilio y se colocó detrás de las rejas del portón de su casa.

El periodista siguió hablándole y Luque no aguantó más: le sacó el micrófono de las manos al cronista, cerró con llave el portón y aclaró: «No te voy a dar el micrófono, quedate acá todo el día». Luego de esta declaración, el médico ingresó a su casa y no volvió a salir.

Leopoldo Luque agredió a un periodista: el cronista dio su opinión de los hechos

Bruno Incicco, cronista agredido por Luque, habló con Pamela David en Desayuno Americano. Luego del incómodo momento que vivió el pasado viernes, el periodista brindó su opinión de los hechos.

Incicco dijo que «fueron varios días de guardia, que intentamos encontrarlo». Luego, mencionó cuáles fueron sus emociones en ese momento: «Me quedé helado, estaba muy nervioso».

Al consultarle su opinión sobre la reacción de Luque, el periodista dijo que «quizás era entendible que esté un poco alterado«, ya que el suceso ocurrió unas horas después de la anulación del juicio por la muerte de Maradona: «