Dalma y Gianinna cruzaron a Mauricio Macri por su feroz crítica a Diego Maradona

En una entrevista con TN, el ex presidente Mauricio Macri generó controversia en las redes social luego de comparar a Lionel Messi con Diego Maradona.

Luego de la polémica, que abrió el debate en las redes sociales con los fanáticos del 10 que lo siguen recordando todos los días, fue su propia hija, Gianinna Maradona, quién salió al cruce en su cuenta oficial de Instagram para dejarle un mensaje al exmandatario por sus polémicos dichos.

«Se terminó la época de Maradona. Era disruptivo y trasgresor. Todos dependían de él. Ahora, hubo un equipo en el que cada uno cumplió su tarea y acompañó a Messi, un líder pro-familia, humilde, querido en todo el mundo», afirmó el líder del PRO y remarcó: «Messi es un líder totalmente positivo que el argentino valoró, no tengamos como ídolo al vivo trasgresor».

El fuerte descargo de Gianinna Maradona en su Instagram

De inmediato, en su cuenta de Instagram, la hija del Diez, Gianinna le contestó con una historia, en la cual escribió: «Cartonero».

Además, la joven compartió un video de su padre hablando de Macri: «Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe. Nunca va a poder hablar de tú a tú conmigo porque él es hijo de padre muy rico y yo soy hijo de padre muy pobre. Tenemos distintos caminos y tenemos distintas crianzas. Es así, es clarita la historia».

En otro posteo siguió: «Yo soy insignificante para vos pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodillo ante tu poder? Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los Argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser Argentino porque vos con tu trabajo lo representas en el mundo. Y, si tenes algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10″.

Dalma Maradona también hizo su descargo en las redes

Finalmente, Dalma también le respondió al ex presidente. «Esa es la parte que realmente no entiendo! Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos Y DEJEN A MI PAPÁ EN PAZ! Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y NO LO HICIERON! Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, MÁS GRANDE SE HACE!», manifestó.