Daniel Arcucci defendió a Diego Maradona en RN Radio: «Adorni lo quiso ningunear y logró el efecto contrario»

El periodista Daniel Arcucci, biógrafo de Diego Maradona, habló esta mañana con Radio Río Negro y allí se refirió a la polémica que desató el vocero presidencial Manuel Adorni, al ignorar la figura del astro argentino en el Día Internacional del Zurdo. El portavoz había saludado a los “grandes zurdos que sí aportaron a la grandeza de la Argentina” ignorando la figura de El Diez y eso derivó en una catarata de críticas.

En diálogo con Ya Es Tiempo, el programa de Río Negro Radio, el experiodista de El Gráfico Daniel Arcucci, cercano a Diego Maradona, recordó que estuvo en Nápoles en el último tiempo para realizar informes sobre la vida de Diego en Italia. En ese contexto recordó viejas anécdotas con el astro del fútbol y lo defendió ante la polémica instalada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

«Diego marcó mi carrera periodística. Fue un privilegio. No reconocerlo seria ingrato y no seria justo», admitió el periodista deportivo que también trabajó en La Nación. «Una vez que Maradona me abrió la puerta supe moverme dentro de ese mundo. Extraño mucho a Diego pero está muy presente«, agregó, recordando que trabaja en distintos artículos sobre la vida del astro.

Qué dijo Daniel Arcucci de la polémica por Diego Maradona

«Ayer hubo un episodio feo que termina beneficiando a Diego porque ha estado más presente que nunca», consideró Daniel Arcucci, biógrafo de Diego Maradona, al reflexionar sobre la polémica instalada por el vocero Manuel Adorni en el Día Internacional del Zurdo. «Lo quiso ningunear y logró el efecto totalmente contrario que es ponerlo en evidencia», añadió.

En la nota radial, Arcucci reiteró que extraña a Maradona pero lo tiene muy presente. «Me gustaría que esté pero en mejores condiciones de lo que estuvo en el último tiempo», expresó al aire de RN Radio y recordó un insólito momento: «Una vez me llamo para pedirme el numero de Coppola«.

«Lo conocí en 1985 pero me consideré amigo de él en 2014 porque ahí comenzó un ida y vuelta. Ahí dejé de preocuparme por conseguir una nota con Maradona», resumió Arcucci que admitió que su relación con Diego siempre se basó en la «paciencia, el respeto y la conciencia».

Manuel Adorni: “Jamás ningunearía a Maradona»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió esta mañana a la polémica que surgió durante la conferencia de prensa en la que «olvidó» mencionar a Diego Maradona en el Día Internacional del Zurdo.“Jamás ningunearía a Maradona en términos deportivos”, dijo sobre sus declaraciones que generaron revuelo.

“Negar lo ídolo que fue Maradona o lo que aportó en términos deportivos es no haber sido argentino. Yo aparte lo he visto jugar en la cancha. Es innegable que Maradona es un ídolo, en ningún momento ninguneé a Maradona”, insistió el funcionario.

