Verónica Ojeda se metió en la polémica y apuntó contra Alberto Fernández: “Fuiste y sos un inmoral”

Verónica Ojeda se metió en la polémica que involucra al expresidente Alberto Fernández desde que fue denunciado por su expareja Fabiola Yañez por violencia de género.

Esto es lo que dijo Verónica Ojeda sobre Alberto Fernández

“En julio de 2020 nos atacaste a Sergio, Mario y a mí con todo el poder que tenías, solo porque ellos hacían mejor su trabajo que vos. Hoy el tiempo puso las cosas en su lugar. Fuiste y sos un inmoral”, publicó la exmujer de Diego Maradona en sus redes sociales.

En su descargo, en el que compartió fotos de Fabiola Yañez golpeada y otra junto a un grupo de feministas, recordó el episodio que protagonizó cuando la Policía la demoró en julio de 2020 en la ruta por circular con un permiso vencido durante la pandemia de coronavirus.

La denuncia a Mario Baudry y Sergio Berni

Por ese entonces, Verónica Ojeda, su pareja Mario Baudry y Sergio Berni fueron denunciados por haber violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Tengo un permiso que me permite circular para llevar a mi hijo a sus terapias; Dieguito Fernando tiene también su certificado único de discapacidad y su permiso para circular», había explicado Ojeda.

“La semana pasada no quise hablar por respeto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y a mi novio, Mario Baudry, que trabaja con él. No entiendo nada de política y no me interesa y tampoco soy funcionaria pública, como dijeron. Mi novio sí trabaja con Sergio Berni y todo lo que se dijo fue para embarrar la cancha. Soy mediática y se agarraron de eso. Quisieron pegarle políticamente a mi novio y a Berni”, había manifestado por ese entonces la exmujer de Diego Maradona.