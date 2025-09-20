Daniel Osvaldo terminó su romance con Luna, tras solo tres meses juntos

El ex futbolista Daniel Osvaldo habría finalizado su tercera relación en menos de seis meses, al concluir su vínculo con Luna, la joven con quien se mostró desde julio en redes sociales, según se supo en las últimas horas.

Tercera ruptura en seis meses: Daniel Osvaldo se separó de Luna

“Llegaron al final de la relación, en las últimas semanas se separó”, informó esta tarde la periodista Cora de Barbieri en el programa A la tarde, aunque no hubo algún comunicado en las redes sociales del deportista o bien de su supuesta ex novia, como en otras ocasiones.

La joven artesana y estilista, y el deportista iniciaron su vínculo en julio pasado a un mes de su separación de Giannina Maradona. El vínculo con la hija del astro argentino y la siguiente relación se habrían cruzado por algunos meses.

Daniel Osvaldo protagonizó un incidente con el ex de su novia en un supermercado

Daniel Osvaldo había oficializado su relación con Malena, una joven de 24 años dedicada a la artesanía y la estética. Lo hizo a través de una serie de posteos en Instagram, donde compartió flores, dedicatorias románticas y mensajes en los que expresaba su entusiasmo por esta nueva etapa.

Sin embargo, el vínculo que parecía avanzar con intensidad ya había tenido su primer episodio polémico. Según contó Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece), la pareja había sido vista en un supermercado de Banfield, donde ocurrió un inesperado altercado.

De acuerdo al relato, Osvaldo se había enfrentado en el estacionamiento con Tomy Pelaso, ex pareja de Malena y sobrino de Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo. El incidente marcó así el costado más conflictivo de la reciente relación.