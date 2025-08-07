Daniel Osvaldo protagonizó un escándalo con su nueva novia afuera de un supermercado

Daniel Osvaldo volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por un incidente ocurrido en el estacionamiento de un supermercado en Banfield, donde habría tenido un tenso cruce con el exnovio de su actual pareja, Malena.

Daniel Osvaldo, envuelto en un incidente con el ex de su novia en un supermercado

El exfutbolista de la Selección de Italia oficializó recientemente su relación con la joven de 24 años, estilista y artesana, a través de una serie de publicaciones en Instagram. La noticia fue dada a conocer por Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece).

En uno de los posteos, Osvaldo compartió una foto de un ramo de flores con una romántica dedicatoria: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”. En el mismo mensaje, expresó su felicidad con un tono bien característico: “Gracias vida por regalarme el rocanrol de mis sueños”.

El vínculo, que parecía avanzar con intensidad, ya tuvo su primera aparición pública marcada por la polémica.

Estuvieron juntos en un supermercado de Banfield, y él se había peleado en el estacionamiento con un hombre”, explicó Pochi sobre el incidente de Osvaldo en el lugar donde reside. Y según ella, el ex de Malena es Tomy Pelaso, que es sobrino de Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo.

Con información de PrimiciasYa