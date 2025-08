Darío Cvitanich dio detalles de su separación de Chechu Bonelli tras 14 años de relación 

Después de 14 años en pareja y tres hijas en común, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron luego de que en mayo 2025 se conociera el rumor de crisis desde LAM. En diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv), Darío Cvitanich habló a la salida de su trabajo de su reciente separación de Chechu Bonelli y evitó profundizar en las razones del final del matrimonio.

Qué dijo Darío Cvitanich sobre su separación de Chechu Bonelli

«No hay mucho más que contar, todo muy bien por suerte. Súper bien. Pasando la transición que haya que pasar pero de verdad no pasó nada, te agradezco por venir pero no hay mucho para hablar, perdón», indicó el ex futbolista con prudencia sin entrar en los detalles de su reciente separación y se retiró manejando su auto.

Por su parte, en el piso del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Paula Varela puntualizó que le escribió a Chechu por este tema para saber cómo se encontraba pero que prefirió no responder.

A lo largo de los largos años que pasaron juntos, Chechu acompañó a Darío en los distintos países donde jugó en su destacada carrera como Holanda, Francia y México. En la Argentina surgió futbolísticamente en el club Banfield y luego jugó en Boca y Racing, marcando un total de 304 goles a lo largo de su carrera profesional.

La historia de amor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: 14 años, tres hijas y varios países juntos

La historia de amor entre Darío Cvitanich y Cecilia «Chechu» Bonelli comenzó en septiembre de 2011, cuando él jugaba en Boca Juniors y ella trabajaba como cronista deportiva.

Cvitanich dio el primer paso enviándole un mensaje para conocerla. Aunque al principio Chechu Bonelli dudó debido a experiencias previas con deportistas, aceptó y comenzaron a salir.

A solo ocho meses de iniciar la relación, cuando Cvitanich debía volver al Ajax en Amsterdam, Chechu decidió dejar todo en Argentina y mudarse a Europa con él, a pesar de estar en un buen momento profesional. En Francia nació su primera hija, Lupe, en 2013, y se casaron el 27 de diciembre de 2014 en San Nicolás, Buenos Aires, en una boda que contó con varios invitados famosos, incluyendo a Paula Chaves y Pedro Alfonso, quienes son amigos cercanos de la pareja..

En los siguientes años, por los contratos futbolísticos de Cvitanich, la familia vivió en México y Estados Unidos, donde nacieron sus otras hijas, Carmela y Amelia. En 2017 regresaron a Buenos Aires, donde retomaron sus carreras profesionales y convivieron hasta hace poco.

Después de 14 años juntos y con tres hijas en común, la pareja confirmó su separación en 2025. El ex deportista, que se retiró del fútbol profesional en 2022, aclaró que fue en buenos términos, sin terceros involucrados, y mantienen una buena relación por sus hijas.