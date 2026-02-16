Video | De Lali a Luck Ra: quiénes fueron los invitados sorpresa que acompañaron a Bad Bunny en su despedida de Argentina

Buenos Aires fue, por tres noches, la capital mundial del reggaetón, pero el cierre del domingo 15 de febrero superó cualquier expectativa. Bad Bunny no solo hizo vibrar a 70.000 personas en su última función en el Monumental, sino que convirtió su escenario secundario, conocido como “La Casita”, en una cumbre de estrellas que rompió el termómetro de las redes sociales.

La gran protagonista de la noche fue Wanda Nara. La conductora y empresaria irrumpió en las pantallas gigantes bailando al ritmo de «Tití me preguntó», provocando una ovación ensordecedora. Vestida de azul y con una energía arrolladora, Wanda confirmó que su magnetismo con el público argentino sigue intacto.

El seleccionado del pop y el género urbano

Wanda no estuvo sola en esa estructura de madera que simulaba un jardín tropical en medio del campo de River. A su lado, se armó un grupo que resume el éxito de la música argentina actual:

Nicki Nicole: Aportó la cuota de frescura y perreo rosarino. La trapera se mostró muy cómplice con sus colegas, disfrutando del show como una fan más.

Luck Ra: El rey del cuarteto actual también dijo presente, sumándose a este grupo de invitados que incluyó a Tiago PZK y Yami Safdie, conformando una postal generacional de la industria nacional.

Un guiño a la Selección y el homenaje a Soda Stereo

Fiel a su estilo de homenajear a cada país que visita, Bad Bunny volvió a usar la camiseta de la Selección Argentina, pero con un detalle especial: lució la número 19, recordando los primeros pasos de Lionel Messi.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando su banda interpretó una versión salsera de «De música ligera» de Soda Stereo. El Monumental entero se transformó en una sola voz para corear el himno de Gustavo Cerati, sellando una conexión mística entre el trap puertorriqueño y el rock nacional.