Bad Bunny en el Monumental: el histórico reencuentro con Duki y Cazzu que hizo explotar River

El Día de los Enamorados en Buenos Aires no tuvo flores, tuvo perreo. Bad Bunny selló su romance con Argentina en un Estadio Monumental colmado por más de 70 mil personas, en una noche que mezcló la nostalgia de sus comienzos con el despliegue de su presente global tras su paso por el Super Bowl.

El momento más electrizante de la noche ocurrió cuando la pantalla gigante anunció lo que todos esperaban. La sorpresa estalló cuando Cazzu, Duki y Khea subieron al escenario para revivir «Loca Remix». La imagen de los cuatro referentes unidos nuevamente para cantar el himno que fundó el movimiento trap en la región fue, sin duda, el pico emocional del show.

Además, la noche contó con invitados internacionales como Mora, quien viajó desde Puerto Rico para interpretar «Una vez», y la participación solista de «La Jefa» Cazzu, que deslumbró con su éxito «Con otra».

Emocionante reencuentro en el Monumental: Bad Bunny, Duki y Cazzu en un show inolvidable

El diseño del escenario permitió que Benito Martínez Ocasio se acercara a los sectores populares. En «La Casita», una réplica de su hogar, el artista despachó hits como «Titi me preguntó», «Diles» y «Yo perreo sola».

Fiel a su estilo, el puertorriqueño se mimetizó con la cultura local: entre cánticos de la tribuna y la presencia de figuras como Guillermo Novellis (La Mosca), Bad Bunny acompañó el fervor popular y agradeció la pasión argentina que lo acompaña desde sus inicios.

Antes de cerrar con «Mónaco», el artista se tomó un momento para la reflexión: «Gracias por haber visto en mí lo que el mundo está viendo hoy», confesó emocionado, recordando sus primeras visitas al país cuando todavía no era un fenómeno mundial.

El «Conejo Malo» se despidió reafirmando que Argentina sigue siendo una de sus plazas más queridas.