Tini Stoessel y la guerra fría en el pop argentino: ¿fin de una amistad con Emilia Mernes?

El universo del pop argentino atraviesa un sismo inesperado. Lo que comenzó como una serie de teorías conspirativas entre fanáticos en redes sociales tomó una dimensión institucional tras las explosivas declaraciones de Tini Stoessel (28) en el marco de su gira Futttura, The World Tour.

La cantante, que atraviesa una etapa de introspección y «límites marcados», confesó estar harta de cruzarse con «víboras» en la industria, una frase que muchos interpretaron como un dardo directo hacia Emilia Mernes (29). La distancia entre ambas, antes inseparables, se volvió el tema central de la agenda del espectáculo, sumando a María Becerra como una pieza clave en este nuevo tablero de alianzas.

«Me crucé con tantas víboras»: el descargo de Tini que disparó la polémica con Emilia Mernes

Durante sus recientes entrevistas promocionales, Martina «Tini» Stoessel abandonó la ingenuidad de sus comienzos para mostrar una faceta mucho más combativa. «Estoy harta, me hicieron tan con… me crucé con tantas víboras. Ahora marco los límites en todos los aspectos, y más en la industria«, sentenció la artista. Estas palabras fueron el combustible necesario para que el fandom señalara a Emilia Mernes, la intérprete de «.mp3«, como la destinataria del mensaje.

La teoría de un conflicto «a muerte» cobró fuerza al observar los movimientos de Tini en los últimos meses. Mientras que su vínculo con María Becerra se estrechó exponencialmente —tras el éxito de su última colaboración y la presencia de «La Nena de Argentina» en su gira—, su interacción con Emilia se redujo a cero, marcando un vacío que la prensa no tardó en notar.

El «Factor Lizardo»: la cena que confirmó la distancia entre Tini y Emilia

Fue Yanina Latorre, desde su espacio en El Observador, quien aportó el dato fáctico que faltaba para sostener el rumor. La panelista puso el foco en un evento social reciente: el cumpleaños de Lizardo Ponce, amigo íntimo de ambas artistas. Según Latorre, la división fue quirúrgica para evitar un encuentro incómodo.

La cena íntima: Emilia Mernes asistió a la celebración exclusiva y privada del periodista.

asistió a la celebración exclusiva y privada del periodista. El boliche: Tini Stoessel recién se sumó al festejo al día siguiente, en un entorno masivo y nocturno, evitando compartir mesa con su colega.

Ante la consulta directa a Lizardo sobre por qué no coincidieron en la cena, el influencer optó por el misterio, desafiando a los periodistas a descubrir la verdad por sus propios medios aunque, por compromiso, negó oficialmente la «mala onda».

María Becerra y el nuevo mapa de alianzas en el pop: ¿qué posición tomó ante la distancia entre Emilia y Tini?

En esta «guerra fría», la posición de María Becerra resulta determinante. La cercanía pública de Tini con la quilmeña ha sido interpretada por muchos como un mensaje de «lealtad» frente a un supuesto alejamiento de Mernes.

En la industria, los gestos en escenarios y redes sociales valen más que mil palabras, y el hecho de que Tini elija potenciar su feat con Becerra mientras ignora el presente de Emilia sugiere que el eje del pop local se ha fracturado.

Por el momento, ninguna de las protagonistas ha emitido un comunicado oficial, pero el silencio y las indirectas en las letras de sus canciones prometen mantener a las audiencias en vilo durante toda la temporada de festivales.