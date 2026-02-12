La sorpresiva propuesta de Maxi López a Wanda Nara por San Valentín: «Si volvemos»

Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a sus seguidores al mostrarse nuevamente juntos en una colaboración para San Valentín, Día de los Enamorados, que se celebrará este 14 de febrero. Dejando atrás años de conflictos mediáticos y confirmando su buena relación actual. Ambos comparten ahora en MasterChef Celebrity.

La propuesta despertó todo tipo de reacciones entre sus fanaticos. La expareja muestra una gran complicidad durante el reality culinario.

¿Maxi López y Wanda Nara juntos en San Valentín?: el evento que los unirá

“Si volvemos a Mar del Plata, tenemos que prepararnos bien”, dice el famoso en el video de una publicidad. Allí Wanda lo interrumpe: “Maxi, ¿sabés lo que estaba pensando? Que era obvio que me ibas a invitar a algún lugar para el Día de los Enamorados”.

La expareja publicó un video en conjunto en sus redes sociales. Hubo bromas sobre la cocina y al hablar de los preparativos para un viaje a la costa.

San Valentín: cómo es la propuesta que le hizo Maxi López a Wanda Nara

La «propuesta» de los exes para este 14 de febrero invita a sus seguidores a un festival en Mar del Plata donde ambos formarán parte. El evento, que se realizará en Plaza del Agua a partir de las 20 contará con música en vivo y gastronomía.

Esta nueva alianza refleja cómo la pareja logró transformar su turbulento pasado a un presente de colaboración y respeto.

Noticias Argentinas