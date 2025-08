Denunciaron al pato Juan y lo desplazaron de una vereda por agredir mascotas: ahora tiene abogado 

Una historia insólita recorre las calles de Mendoza, donde un pato fue denunciado por presuntamente agredir a otras mascotas y terminó siendo desplazado del lugar que ocupaba todos los días: la vereda de una tradicional florería del centro.

El protagonista es Juan, un pato doméstico muy querido por vecinos y comerciantes, que acompañaba a su dueña en el local ubicado sobre avenida San Martín y Garibaldi, y que ahora se encuentra alejado en una zona rural de Maipú por orden de las autoridades.

Por qué denunciaron al pato Juan y lo desplazaron de su lugar de todos los días

Según informó C5N, todo comenzó cuando la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza recibió una denuncia anónima que advertía sobre supuestos ataques del pato a mascotas que pasaban por la zona. A partir de esa presentación, se ordenó el retiro inmediato del animal del espacio público, generando la indignación de buena parte del barrio.

Margarita Flores, dueña del pato y de la florería, relató cómo fue el momento en que tuvo que despedirse de su inseparable compañero: «Desde la Municipalidad vinieron y me dijeron que recibieron una denuncia anónima contra Juan y que tenía que retirarlo, así que lo hice. Después, los vecinos empezaron a preguntar por Juan, y cuando les comentaba la situación me decían que esto no podía ser, que había que juntar firmas para que vuelva», explicó, visiblemente afectada.

La reacción del barrio fue inmediata. En pocos días, más de 7.000 personas firmaron una petición para que Juan pueda volver a su lugar de siempre, donde pasaba el día caminando entre flores, posando para fotos y saludando a los vecinos con su andar particular. El animal se había convertido en una figura cotidiana y entrañable, al punto de ser considerado “la mascota del barrio”.

A ver en que andan las noticias de mi ciudad..

🙃#MendozaCadaDíaMasSpringfield pic.twitter.com/q8WJSkuyKk — Gonzalo Gauna (@GonzagaunaXD) July 31, 2025

Pero la historia no terminó ahí. El caso se volvió viral en redes y medios, y en las últimas horas se supo que el pato ya tiene abogado. El letrado Óscar Mellado, especialista en derecho animal, asumió la representación legal de Juan y presentó un recurso administrativo de revocatoria para que el animal pueda regresar a la florería.

En sus argumentos, Mellado señaló que Juan es «un ser sintiente con derecho a permanecer en el entorno donde se desarrolló emocionalmente y al que está adaptado».