Despidieron al periodista de Crónica TV que expuso su situación laboral en pleno vivo

"No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social" había dicho en un móvil días atrás.

Durante la noche lunes el periodista Tomás Munaretto protagonizó un momento viral haciendo un móvil para Crónica TV. En medio de una nota a una artista callejera en la estación de Constitución el notero estalló y reclamó por su situación laboral.

Luego de que el conductor del programa, Carlos Stroker, le dijera que aportara al dinero recaudado por la artista, el notero expresó su descontento: «1715 pesos me pagan la hora extra Carlos, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas ¿Cómo le pago?”

Mientras el conductor le pedía que pare, Tomas continuó: “Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Vos porque estás en blanco ¿Cuánto cobrás vos? porque a mi no me alcanza”.

Luego de que el clip de la nota se viralizara en las redes el periodista agradeció el apoyo que estaba recibiendo por parte de la gente, sin embargo, horas más tarde dio la noticia de que fue despedido de Crónica TV por sus dichos.

«Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me echaron del canal.» comenzó Tomás el vídeo que publicó en Instagram, saliendo de los estudios del canal. «Y me dijo también la abogada Patricia Dubor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación» continuó.

«La vida sigue, no sé qué voy a hacer, pero de alguna u otra forma me la voy a arreglar. Pero adentro de este lugar (Crónica) hay 50 o 60 personas que todavía quedan ahí y están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo» concluyó el periodista.

Además ironizó en la descripción del posteo escribiendo «firme junto al empresario», haciendo referencia al slogan del medio «firme junto al pueblo».