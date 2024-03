Aseguran que Agostina planeó todo sobre su repentina salida de Gran Hermano

Todavía la Casa de Gran Hermano no se acomodó a las novedades: volvieron Denisse y Sabrina, se sumaron cinco jugadores nuevos y en la Gala de Eliminación del domingo se fueron dos participantes, en vez de uno. Es que poco después de que Lisandro conociera el resultado de la votación del público, Agostina decidió retirarse del juego.

Una conversación entre Rosina, Zoe y Virginia habría descubierto que Agostina tenía prevista esa jugada, acorde a los resultados de la Gala de Eliminación. La charla se dio con Sabrina, a quien estaban poniendo al día sobre lo sucedido durante su ausencia. «Lo tenía planeado» le aseguraron.

“¿No fue raro para ustedes lo de Agostina ayer?” les preguntó Sabrina a las chicas, quienes enseguida respondieron que “fue tremendo. Ella la venía pasando mal, dijo que tenía miedo de que Furia la mate”. Efectivamente, Agostina señaló en el Confensionario que tenía miedo de ser atacada por Juliana «Furia», durante su convivencia.

“Lo venía pensando hace un montón, ella dijo ‘si no se va Furia, me voy yo’ y así decidió. A la tarde nos avisó a nosotras que se iba”, le revelaron las hermanitas a la joven que reingresó al reality, tras el escándalo con Agostina.

Según señaló Santiago del Moro, Agostina se presentará este martes en el Debate para hablar sobre su salida, que finalmente se concretó el lunes por la madrugada. También estará Lisandro, el reciente eliminado de la Casa de Gran Hermano.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la sorpresiva salida de Agostina en Gran Hermano

Santiago del Moro se mostró molesto por la acción de Agostina, luego del episodio sorpresivo en la Gala de Eliminación. «Agostina se fue anoche a la madrugada. Si vos te quedaás es porque te bancas las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras» indicó el conductor de Gran Hermano en su programa de radio de este lunes.

«A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la Casa; ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy, me voy’» concluyó Santiago del Moro sobre la decisión de Agostina.