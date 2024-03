Agostina abandonó Gran Hermano y Santiago del Moro dio detalles de la abrupta salida: «No me gustó…»

Santiago del Moro confirmó que Agostina abandonó la casa de Gran Hermano. Anoche, luego de la eliminación de Lisandro, la policía había anunciado sus ganas de dejar el reality.

El conductor del ciclo intentó contener a Agostina que no pudo contener el llanto y de esta manera abandonó el programa por la madrugada.

«Prefiero irme afuera a laburar antes que quedarme con esta loca de mier…», dijo la jugadora luego de su cruce con Furia.

“No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”, agregó en plena crisis de nervios.

Agostina abandonó Gran Hermano: qué dijo Santiago del Moro

“Agostina se fue anoche a la madrugada. Cuando ella me dice que se quiere ir, yo le dije ‘te podés ir ahora’”, contó Santiago del Moro, el conductor de Gran Hermano, en su programa radial El Club del Moro.

“Toda la gente que está ahí es adulta y Gran Hermano nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Si vos te quedás es porque te bancás las condiciones del juego”, agregó Del Moro en radio.

“A mí lo que no me gustó fue que era la salida de Licha- continuó del Moro- Se merecía una gran salida porque fue un gran participante. Era su momento y ella lo tapó a él”.

“Él se estaba despidiendo de sus amigos, se estaba despidiendo de la casa y ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy’”, cerró.