Diego Peretti se diferenció del Puma Goity y defendió a la nueva generación de actores

Diego Peretti volvió a ser noticia tras opinar sobre las declaraciones del Puma Goity, quien días atrás había criticado a los actores jóvenes asegurando que “no tienen ganas de trabajar”.

Con su estilo calmo pero firme, Peretti ofreció una mirada completamente distinta y deslizó una frase que no pasó desapercibida: “Tengo una amiga que es actriz de nueva generación y es un tiburón blanco para conseguir trabajo, está a full. No creo que sea una generalidad. Pero bueno, si el Puma lo dice, debe estar rodeado de actores jóvenes medio vagos”.

Diego Peretti :»No comparto la idea de que los chicos no quieren trabajar»

El protagonista de Los Simuladores fue consultado por un cronista de Puro Show (El Trece) y, lejos de alimentar la polémica, buscó poner paños fríos.

Según explicó, en la actualidad existen muchos artistas jóvenes con una enorme vocación y energía: “No comparto la idea de que los chicos no quieren trabajar. Hay de todo, como en todas las generaciones”.

Con esa frase, Peretti dejó en claro que no está de acuerdo con las generalizaciones dentro del mundo artístico, y que su experiencia personal dista de la visión pesimista de su colega.

Durante la entrevista, el actor también reflexionó sobre el presente laboral de los intérpretes en la Argentina: “Nuestro colectivo siempre fue complicado. El trabajo de actor es muy inestable, muy disruptivo. Y la Argentina, bueno, siempre está en crisis, con diferentes colores y tonalidades”.

Además, aprovechó para marcar su posición frente a las divisiones ideológicas que a veces atraviesan al ambiente: “Yo en general una opinión partidaria no tengo. Sí tengo una opinión política, pero partidaria no, o no la difundo. Preferiría que no nos agarremos entre nosotros porque no conviene”.

Antes de cerrar, Peretti fue consultado por el esperado proyecto cinematográfico de Los Simuladores, pero reconoció que todavía no hay definiciones concretas: “No sé si se va a hacer la película. Sé menos de lo que tendría que saber. No entiendo por qué está fuera de nuestro ámbito, es un tema legal”.

Por otro lado, admitió que no extraña la televisión y que su presente está enfocado en el teatro y en producciones para plataformas digitales: “Estoy activo, pero de otra manera. Ya no tengo la misma exposición de antes, y eso me gusta”.