Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan la nueva apuesta de Netflix en Argentina 

Netflix sumará en los próximos meses una película argentina que ya genera enorme expectativa. La protagonizan Diego Peretti y Joaquín Furriel y significará el debut en la actuación de la cantante de trap Cazzu.

La película en cuestión se titula Risa. Dirigida por Juan Cabral, mezcla drama, realismo mágico y fantasía con una propuesta emotiva potente.

¿De qué trata Risa? la nueva apuesta de Netflix en Argentina

La trama se centra en una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio ocurrido en Tierra del Fuego. Años más tarde, ya en su adolescencia, la joven descubre una cabina telefónica especial: un dispositivo mágico que le permite comunicarse con los muertos que no han resuelto asuntos pendientes en su vida terrena.

Su deseo más profundo es lograr tener una última conversación con su papá, pero para eso debe ayudar a esas personas a cerrar sus historias antes de pedir su propia despedida.

Risa abordará temas universales, como el duelo, la memoria, el perdón y las segundas oportunidades, e incorporará elementos fantásticos que funcionan como metáforas del dolor no resuelto.

En ese universo, lo sobrenatural no asusta, acompaña. La ficción mezcla lo real con lo mágico de modo tal que se siente íntima—una historia que no se aleja demasiado de la realidad pero que juega con la esperanza de lo imposible.

¿Quiénes actúan en Risa? la nueva apuesta de Netflix en Argentina

El elenco es uno de los grandes atractivos de Risa. Protagonizan Diego Peretti y Joaquín Furriel, dos actores veteranos del cine argentino que aportan peso, credibilidad y sensibilidad al film. Cada uno aparece como figura clave en la vida de la protagonista y en el desarrollo emocional de la historia.

La novedad más fuerte es el debut actoral de Cazzu—Juliana Cazzucheli— conocida principalmente como cantante de trap urbano, quien incursionará por primera vez en la actuación con este rol.

Además, el elenco cuenta con la participación de la actriz peruana Elena Romero.

¿Cuándo se estrena Risa?

Aunque todavía no hay fecha exacta de estreno, se confirmó que Risa llegaría a Netflix durante este 2025.

La película se inserta dentro de la fuerte apuesta que hace la plataforma por producciones nacionales, particularmente en un año donde el cine local enfrenta desafíos presupuestarios y normativos, pero también oportunidades de visibilidad global.

Así, se sumará a recientes producciones nacionales de la plataforma, como En el barro o División Palermo.

Con un guion que apuesta fuerte, una combinación de talento consagrado y fresco, y la belleza indómita de su locación, Risa es una de las películas argentinas más esperadas del año. Una propuesta que promete entretener, emocionar y dejar huella.