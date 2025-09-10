El catálogo de Netflix cuenta con su propio apartado «Hecho en Argentina» y, a fines del mes de mayo, anunció una larga lista de producciones que formarán parte de la cápsula. La plataforma presentó proyectos que actualmente se encuentran en distintas etapas de realización, entre ellos «Lo dejamos acá«, una película protagonizada por dos de los mejores actores del cine nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Producida por Kenya Films y dirigida por Hernán Goldfrid, esta propuesta promete captar la atención de los espectadores en todo el mundo. De qué se trata.

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan una de las películas argentinas más esperadas en Netflix

La nueva película que prepara Netflix, con Ricardo Darín y Diego Peretti como protagonistas, no es un drama convencional. Detrás de su trama se esconde una historia que cuestiona la ética profesional y los límites del psicoanálisis. Producida por Kenya Films y dirigida por Hernán Goldfrid, la propuesta buscará seguir posicionando las producciones argentinas entre lo más elegido de la plataforma.

El director Hernán Goldfrid, narra el guión escrito por Emanuel Diez, en el que un psicoanalista pragmático (Darín) que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Peretti) llega a su consulta. El choque de mundos abrirá interrogantes sobre la verdad, la ética y la naturaleza humana.

El origen de este proyecto se remonta a la colaboración entre Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, socios en Kenya Films. La compañía ha marcado hitos en el cine nacional y busca seguir elevando el estándar con esta nueva producción, que comenzó a rodarse a principios de mayo.

Netflix: Cuándo se estrena «Lo dejamos acá», la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de estreno ya que la película terminó de rodarse hace apenas dos semanas. Así lo comunicó el guionista en sus redes: «Este equipazo terminó el rodaje de Lo dejamos acá y no les puedo explicar la bomba que se viene. Un elenco de lujo liderado por Ricardo Darín, comandado por la dirección entusiasta de Hernán Goldfrid. Gracias a Kenya Films por poner todo para que este delirio se haga realidad. Nos vemos muy pronto en Netflix«.