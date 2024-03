Thiago y Daniela ingresaron a la casa de Gran Hermano con sus dos hijas: las imágenes del tierno momento

Thiago Medina y Daniel Celis, participantes de Gran Hermano 2022, reingresaron a la casa que vio nacer su amor, esta vez acompañados de sus hijas, las gemelas de 45 días Aimé y Laia. En el medio, los jugadores quedaron «congelados».

Anoche se vio por la pantalla de Telefe una nueva edición del «congelados» en Gran Hermano, juego donde los participantes deben quedarse callados e inmóviles mientras alguien del exterior ingresa a la casa para hacer una visita. Ayer los visitantes fueron 2 exjugadores y sus pequeñas hijas gemelas: Thiago, Daniela y sus bebés Aime y Laia.

«Bueno les queremos presentar una casa mágica para nosotros» dijo Daniela mientras entraba a la casa con uno de los cochecitos en la mano. «Acá nos conocimos con tu mamá» le contó Thiago a sus hijas. «Como en los cuentos de hadas» agregó ella.

Los exhermanitos se dedicaron a recorrer la casa en la que nació su amor. Más tarde, Santiago Del Moro apareció en la pantalla del líder de la casa para saludar a la pareja y proponerles recrear el primer beso que compartieron.

“Nosotros pensamos que era un piquito y terminó en Aimé y Laia” señaló el conductor, mientras Thiago le daba la razón. “Nos cambió la vida” agregó. “Si alguien le cambió la vida Gran Hermano, es a vos Thiago” expresó Del Moro.

«Esta casa cumple muchos sueños porque yo venía por un objetivo y me terminé yendo con otro, que fue un gran sueño para mí ser madre y no me dio uno, me dio dos la vida, dos bebés hermosas» comentó emocionada la exjugadora.

Por su parte «El Big» le dijo a la pareja era un gusto recibirlos. «Nació la amistad, el amor y luego esas dos maravillas» dijo.

Antes de irse, Daniela le dedicó algunas palabras a los nuevos jugadores que seguían «congelados»: «Disfruten mucho de la vida que se pase volando. Quizás son solo días y momentos, pero es algo único e inolvidable. Es un juego, pero el juego también te deja amigos y familia, es algo que queda para toda la vida«.

¿Quién se fue este domingo de Gran Hermano?

La tensión volvió este domingo a Gran Hermano en la Gala de Eliminación Cabe recordar que la placa estuvo marcada además por la pulseada entre Joel y Emmanuel, tras la decisión del peluquero el último jueves.

El primero en dejar la placa fue Nicolás, con el 0,2% de los votos sobre los cinco nominados, quien agradeció a la gente que «lo aguanta» afuera de la Casa de Gran Hermano.

El público definió que la final de este domingo se disputara entre Sabrina, Catalina y Joel, los tres participantes que reingresaron en el repechaje y que la Casa les cobró haber venido de afuera; incluso en el caso de la amiga de Juliana «Furia», que fue subida a la placa por Emmanuel por esa razón.

Cerca de la medianoche, Santiago del Moro anunció que Joel fue salvado por la gente, con el 3% de los votos del total, y la definición fue entre Sabrina y Catalina,

Finalmente, una vez más, el público respondió a las tendencias en redes sociales y Sabrina abandonó por segunda vez la Casa de Gran Hermano, en una noche mucho más calma que la del domingo anterior.