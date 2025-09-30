El abogado de Morena Rial, polémico tras la detención: «Estaba haciendo todo bien»

Mientras APTRA entregaba los Premios Martín Fierro a la televisión 2025, otra noticia captaba la atención de público. Morena Rial volvía a ser detenida por la policía.

En esta oportunidad no la captaron robando, sino que no cumplió con los pedidos de la Justicia para concederle la libertad condicional.

Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir con la Justicia en medio de los Martín Fierro 2025

«¿Los ha sorprendido?», le preguntaron a Alejandro Cipolla, el abogado de Morena, en el programa de Sergio Lapegüe. «La verdad es que sí», respondió.

«Han mandado intimaciones, fue notificada legalmente», le señalaron al abogado, pero él respondió: «No pudimos conseguir psicólogo, yo la veía que estaba haciendo todo ben. Estaba buscando trabajo, pero nadie la quería contratar. Estuvo buscando de cualquier cosa, teníamos una reunión para hacer un programa de streaming».

«No la querían atender psicólogos porque no se querían ver envueltos en escándalos. Su nombre siempre arrastra controversias mediáticas. Yo me ocupé de hablar con productoras para ver si podía ser panelista», aseguró Cipolla.

El abogado pedirá «una excarcelación con un dispositivo de geolocalización» porque considera que debe estar en libertad. «Todo el mundo sabía que Jorge Rial la mantenía», concluyó.