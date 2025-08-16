Carmen Barbieri y Morena Rial, enfrentadas por fuertes dichos y críticas en redes

Carmen Barbieri y Morena Rial protagonizaron un fuerte cruce en las últimas horas, luego de que la influencer criticara a la conductora en sus redes sociales y cuestionara algunos aspectos de su programa Con Carmen.

Morena Rial criticó a Carmen Barbieri y recibió una dura respuesta de la conductora

Morena Rial calificó el ciclo televisivo de la capocómica con duros términos y señaló a Federico Bal, lo que generó la inmediata reacción de Barbieri. La conductora defendió a su hijo y salió al cruce con declaraciones muy contundentes, en las que acusó a Morena de no estar informada y de atacar sin fundamentos.

Además, Barbieri aprovechó para destacar su presente laboral, tanto en televisión como en el teatro, donde en breve estrenará la obra Enemigas Íntimas junto a Luisa Albinoni.

La pelea entre Carmen Barbieri y Morena Rial escaló con insultos, agravios y reproches públicos

Sin embargo, lo que más polémica generó fue un comentario de la conductora hacia Morena, en tono irónico, relacionado con su cuerpo. Una expresión que rápidamente fue cuestionada, en un contexto social en el que se promueve no opinar sobre la apariencia física de los demás.

El intercambio entre ambas no pasó desapercibido y dejó abierta la puerta a nuevas réplicas en un conflicto que promete continuar.