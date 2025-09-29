Morena Rial nuevamente detenida: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo 

Morena Rial quedó nuevamente detenida. La Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado, ya que no cumplió con las medidas procesales.

Según la descripción policial, entró a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”. Tras el robo y a partir de una investigación policial, los agentes lograron establecer con certeza la identidad de los autores y el lugar en el que estaban alojados.

Luego de la tarea de vigilancia, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad en conjunto ubicaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida.

¿Por qué detuvieron nuevamente a Morena Rial?

La mediática no asistió al juzgado durante dos semanas, no presentó constancia de tratamiento psicológico y psiquiátrico, ni presentó medios de subsistencia.

La información oficial indicó que está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Desde el entorno legal de Morena Rial intentarán que la mediática quede detenida con domiciliaria y tobillera electrónica.

More Rial protagonizó una violenta pelea en un boliche de Capital y estalló contra Pepe Ochoa en sus redes

Morena Rial se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una violenta pelea en un boliche ubicado en el barrio porteño de Liniers. El pleito escaló de tal manera que los involucrados terminaron a los botellazos y la Policía debió intervenir para calmarlos.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, la pelea habría sido iniciada por la influencer luego de que esta pensara que una joven intentaba coquetear con su pareja, razón por la cual se habría acercado para amenazarla con una botella.

“Le tiró agua en la cara y la otra le dijo ‘gorda chorra’ y en ese momento Morena le tira la botella en la cara. Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, explicó Ochoa sobre la situación.

“La sacaron del boliche, y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del boliche, que la habían bajado”, sumó mientras las imágenes de Morena siendo intervenida por la Policía se mostraban en pantalla.

“Ya era de día. Se la llevó la policía que controlaba toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”.