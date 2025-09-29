Jorge Rial rompió el silencio ante la nueva detención de su hija More Rial: «Hay que respetar»

Jorge Rial rompió el silencio luego de que la Justicia revocara la prisión domiciliaria de su hija Morena Rial y ordenara nuevamente su detención. El conductor, visiblemente dolido, expresó su postura frente a la situación en un mensaje cargado de autocrítica y resignación.

Qué dijo Jorge Rial ante la nueva detención de su hija Morena Rial

“Acaban de revocarle la detención domiciliaria a mi hija Morena. Lamentablemente no cumplió con lo que la Justicia le exigía, como se lo pedirían a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de esperar el juicio en tu casa, hay que respetar las normas, te llames Morena Rial o como te llames”, afirmó.

Rial, que repasó su extensa trayectoria en los medios, admitió el dolor que le genera atravesar este momento: “Obviamente me duele tener a mi hija en esta situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas mucho mejores. Podía elegir el camino de la honestidad, del estudio, y eligió otro que no me gusta y que no tiene nada que ver con mi familia”.

Jorge Rial habló sobre la detención de su hija Morena Rial

“Estoy acá en el lugar que tenía que estar “

“Hablé con ella estaba llorando “

“No cumplió con lo que le exigía la justicia “

El periodista también remarcó que, a sus 63 años, siente que hizo todo lo posible como padre, aunque reconoció limitaciones: “No pude hacer más nada. Seguramente lo hice mal, pero hice todo lo que pude. Ella tiene 27 años, es mayor de edad, tiene dos hijos, y debe hacerse cargo de las responsabilidades de sus actos”.

Por último, Rial contó que habló con Morena tras conocer la decisión judicial: “Está llorando. Obviamente me duele como padre, pero lo único que tenía que hacer era cumplir con la regla básica de la domiciliaria”.

Morena Rial nuevamente detenida: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo

La mediática no asistió al juzgado durante dos semanas, no presentó constancia de tratamiento psicológico y psiquiátrico, ni presentó medios de subsistencia.

La información oficial indicó que está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Desde el entorno legal de Morena Rial intentarán que la mediática quede detenida con domiciliaria y tobillera electrónica.