El cambio en la vida de Silvina Escudero: “Tuve el coraje de volver a empezar”

Silvina Escudero atraviesa un momento de enorme emoción: la bailarina y panelista sumó un nuevo logro a su vida profesional y personal, ya que se recibió de la carrera de Locución, un proceso que celebró con un festejo tan colorido como significativo.

Silvina Escudero ya es locutora: el emotivo recorrido académico y la celebración al aire libre

Lo que comenzó como una cursada destinada a incorporar nuevas herramientas terminó transformándose en un recorrido profundamente personal que la acompañó durante cuatro años. Entre trabajo, estudio, compromisos y cansancio, Escudero logró sostener su apuesta académica y coronarla con una celebración que desbordó alegría: espuma, papel picado, serpentinas, bengalas rosa y violeta y un clima festivo que tomó la calle por completo.

Días atrás, Silvina había contado en sus redes que había finalizado la cursada y que solo le restaban los exámenes finales para obtener el habilitante profesional. En esa publicación realizó un repaso emotivo de su recorrido y recordó que años atrás había cursado cinco años de Veterinaria, hasta que su crecimiento artístico la obligó a tomar una decisión difícil. Con el tiempo, aquella renuncia se convirtió en el punto de partida de un nuevo comienzo.

“Hoy fue mi último día de cursada en la carrera de Locución”, escribió al iniciar su reflexión. Allí detalló el esfuerzo que implicó estudiar y trabajar en paralelo, y volvió sobre aquel momento en el que debió abandonar su primera carrera universitaria: “Hace muchos años tomé la difícil decisión de dejar la carrera de Veterinaria después de cinco intensos años. En ese momento, mi trabajo como bailarina y coreógrafa era muy demandante, y la temporada en la que me convocó Carmen para Vedettísima terminó por llevarme a cerrar esa etapa. Ya era insostenible mantener tanto estudio y un trabajo tan poco compatible”.

Luego, explicó cómo nació el impulso de volver a estudiar: “Hace cuatro años me animé a comenzar esta otra magnífica carrera, que enriquece de mil maneras mi tan amado trabajo en los medios. Hoy miro hacia atrás y agradezco a esa versión de mí que tuvo el coraje de volver a empezar: a pesar de la edad, del poco tiempo, del exceso de trabajo y de todo a lo que dedicaba mi vida personal”.

Firme en esa línea, destacó el valor de reinventarse: “La que me demostró que siempre hay tiempo para escucharse y elegir un camino distinto. Cierro esta etapa con el corazón lleno y la voz más firme que nunca. Hoy, más que nunca, hago honor a lo que tantas veces repetíamos con mi hermana a nuestros alumnos en Danzas Escudero: ‘Con esfuerzo, perseverancia y pasión, todo se logra en la vida’. La semana próxima, finales. Y en diciembre… el tan esperado habilitante”.

La artista coronó el logro con una celebración a la altura de su estilo explosivo. No eligió un festejo íntimo, sino una verdadera fiesta estudiantil al aire libre. En las imágenes compartidas se la ve cubierta de espuma, pintura y serpentinas, con una enorme sonrisa mientras sostiene bengalas de colores. Usó una remera blanca atada, jean corto, botas negras, una tiara y un marco decorado con la frase “Ya soy locutora”, que selló un día inolvidable.