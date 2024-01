El comentario de Peteco Carabajal contra Victoria Villarruel en el Festival de Jesús María

La vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, asistió en la noche de ayer al emblemático Festival de Jesús María donde se vivió un momento incomodo con un músico que rápidamente se viralizó en las redes.

La visita fue planificada con el intendente local, Federico Zárate. «Para los vecinos de Jesús María, fue un honor contar con tu presencia. Gracias por poner en valor nuestro festival» dijo el político radical en sus redes.Mientras la funcionaria llegaba a la celebración estaban tocando Los Carabajales, la banda del Peteco Carabajal.

Ante la llegaba de la compañera de formula de Javier Milei, donde se encontraban más de 30.000 personas, muchos asistentes del público se pararon para verla y saludarla. Al ver esto el «Peteco» repitió en 3 ocasiones la frase que causó revuelo.

«No se paren que no ha llegado nadie» dijo el instrumentista múltiple. Mientras tanto, la banda seguía tocando. Por su parte, la vicepresidente hizo caso omiso al comentario y siguió saludando a los asistentes del festival cordobés.

Ante el acto que se viralizo en las redes, muchos usuarios celebraron la frase del folclorista por «defender la patria y la cultura» mientras que a otros no les calló bien el comentario y lo tildaron de «una falta de respeto».

"Peteco":

Por comentarios durante la llegada de Victoria Villarruel al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María pic.twitter.com/ZpplVtTEkM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2024

Carabajal explicó la polémica frase

En dialogó con el medio Clarín, el folclorista explicó la frase que causó revuelo.

«Yo no vi que era ella en especial pero sabía que esa noche iba a venir Villarruel, entonces no me hace falta ser muy inteligente para darme cuenta de que entraba la vicepresidenta» comenzó explicando el artista

Luego, aclaró: «Si me ponía a explicarle a la gente era peor. No ha sido nada personal contra nadie sino que me molestó que estemos cantando y todo el mundo se esté parando para mirar qué pasaba. No lo hice para hacerme el vivo ni el polémico. Fue lo único que se me ocurrió en ese momento porque veía que la platea se estaba parando por inercia y no quería que se arruine lo artístico que estaba pasando en el escenario.»

Además, comentó acerca del primer mes de gestión de Javier Milei.»Lo veo con mucho miedo porque tengo amigos que ya están desesperados, porque ven que no van a poder llevar la comida a sus casas. Un amigo me dijo el otro día ‘tengo miedo de quedar en la lona otra vez’. Es feo eso, es triste. (…) Hay momentos donde estoy muy afligido por la preocupación de que no pueda parar la olla en mi casa y entonces qué hago. No tengo la vida salvada ni ahorros.» comentó el músico.