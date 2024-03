El comunicado de la familia de Damián de Gran Hermano luego de sus repudiadas publicaciones

Es muy común que cuando un participante ingresa a Gran Hermano los espectadores busquen información sobre su vida antes de ingresar a la casa más famosa del país. Fue así como luego del ingreso de Damián Moya los fanáticos del reality se encontraron con algunos tuits y vídeos polémicos.

«La conclusión que saqué con Maxi en la noche es que las menores abusan de los mayores jajaja» se lee en un tuit del participante, posteo que su familia catalogó como «una fake news».

Luego, se difundieron dos vídeos: en uno, esta con una niña quién lo besa en la mejilla, donde el jugador escribió «estamos muy enamorados». En el segundo vídeo se lo puede ver a Damián dándole un beso en la boca a dicha niña. Estos posteos preocuparon a los fanáticos del programa y muchos repudiaron su accionar.

Ante la difusión de dichas publicaciones, uno de los familiares de Moya quiso aclarar la polémica en la cuenta de Instagram del jugador. «Ante los hechos difundidos sobre Damián con su hermanita, pido encarecidamente que borren y/ o denuncien las publicaciones difundidas» comienza el comunicado, subido en una historia de Instagram.

«Hay una familia detrás, una mamá que esta mal de salud y está sufriendo» continua. “Los agravios, difusión y amenazas serán denunciadas. También publicaciones editadas y noticias falsas quedan en mano de abogados y serán remitidas a cualquier cuenta que lo difunda” expresaron.

“De esta cuenta jamás se avalará las fake news o agravios de otro participante. Recuerden que es un juego. Muchas gracias a todos los que dan apoyo. Les mando amor a quienes les haga falta” concluyó el comunicado.

Fuerte pelea entre Cata y Damián de Gran Hermano: «A vos te metió la producción»

Luego de los nuevos ingresos la casa de Gran Hermano se encuentra completamente revolucionada. Rápidamente comienza a crecer la tensión entre los nuevos y los viejos jugadores.

Durante la noche de jueves Damián Moya, uno de los recién ingresados, tuvo un fuerte cruce con Catalina, quien entró en el repechaje, por el teléfono rojo.

“Vos decís que yo me hago el picante, yo estoy re tranqui. Vos estás alterada y gritando, yo estoy tranquilo” dijo el nuevo jugador mientras ingresaba al patio. Catalina se defendió rápidamente “Yo soy así sino te gusta no me mires”.

“Te haces la gran líder. Estás obligando a otras personas a que si yo voto a uno o a dos se me pongan todos en contra” siguió Damián. “Yo no obligo a nadie a nada” aclaró ella.

«Es un juego y hay que jugar, acodarte el que se enoja pierde. No hay que tener miedo» continuó Moya. «¿Miedo? ¿Y quien te tiene miedo a vos? Yo soy así ¿Que no viste Gran Hermano?» lo cuestionó ella. «Yo a vos no te conozco» respondió. «¿Ah no? ¿Solo a Furia la conoces por eso le copias el juego?» lo increpo Cata.

«Capaz que volviste porque sos amiga de furia ¿Te sentís importante? ¿Te sentís famosa? dale, decime» preguntó Damián. «Me queres hacer pisar el palito y no lo voy a hacer ¿Vos crees que volví por que soy amiga de furia o por que la gente me votó a mi?» dijo Catalina, quien no puede revelar información del afuera.

«Acordate que la misma gente que te sacó después te dio una chance para entrar» le recordó él. «Obvio, ¿Y a vos quien te metió? La producción» lo acusó ella.