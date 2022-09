El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre

El papá del actor Benjamín Vicuña, Juan Pablo, murió este martes en la Clínica Los Condes de Chile, tras varias semanas internado y afrontando un difícil cuadro de salud.

Tal como se ha expresado en otras ocasiones, el artista eligió las redes sociales para enviarle a su padre un sentido mensaje, en el que también mencionó la partida de su hija Blanca.

«Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia», rememoró Benjamín.

Y agregó «hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building».

Semanas atrás, Vicuña estableció su agenda laboral alrededor de la situación de salud de su padre, de quien había dicho que atravesaba «un momento difícil».

Según informaron en el ciclo «LAM», de América, el hombre estaba internado con un grave cuadro que le demandaba estar asistido con respirador, a lo que se había sumado una hemorragia intestinal muy fuerte que complicó el cuadro.