El curioso dato que habría desencadenado la pelea entre Paula Chaves y Sabrina Rojas

La panelista Ximena Capristo habló otra vez de la relación entre Paula Chaves y Sabrina Rojas después de que se conociera un curioso dato que habría originado el comienzo de la enemistad entre las modelos.

“El otro día recordamos haber contado alguna vez que hubo un problema entre Paula y Sabrina, porque una le había prestado a la otra el SUM de su casa para un festejo y que no había pagado los gastos que ameritaba ese SUM. ¿Había algo de eso?”, fue el comentario que lanzó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

En ese sentido, la panelista reconoció no estar al tanto de esta información, aunque luego dio que hablar con su misteriosa respuesta: “No sé, la verdad que eso no lo sé. Son cosas que prefiero no contar. Prefiero no acordarme de algunas cosas”.

Por qué están distanciadas Paula Chaves y Sabrina Rojas

Allí, Rodrigo Lussich intervino: “Claro, ¿eso pasó en el programa de Ángel de Brito?, donde él te pregunta por Sabrina Rojas y Paula Chaves y vos contás eso de que, cuando se iban Sabrina y Luciano Castro, les sacaban el cuero”.

“No, era un poco todos de todos. Era horrible la situación porque, en realidad, siempre los que nos juntábamos éramos nosotros con Sabrina y Luciano, que ellos estaban en pareja y a Sabrina yo la conozco desde hace 20 años”, dijo Ximena Capristo.

Y a continuación aseguró: “Y después se acoplaron la pareja de Paula y Pedro. Pero había una re buena onda, había re buena relación y por eso no entiendo, digamos, lo que hace Pedro con Gustavo, porque Gus, más allá de todo en su macho que se ve, es un tipo súper sensible y es re amiguero”.