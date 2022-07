El día a día de Soledad Biotti, la joven piquetera que se hizo viral por un recorte malicioso

El fin de semana, la polémica invadió las redes: una joven beneficiaria de un plan social, entrevistada por Sandra Borghi en el marco de una manifestación, respondió entre otras cosas que «nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo». Lejos de que ese fuera su concepto central, la charla fue recortada y sacada de contexto, por lo que se viralizó y ella fue atacada en redes sociales.

Tras los diversos comentarios al respecto, este lunes la chica fue entrevistada por el programa radial «Pasaron cosas» de Radio Con Vos (89.9), y reveló su historia, que representa la de miles de argentinos que a diario buscan resolverse la vida para sostener sus necesidades básicas.

La joven se llama Soledad Biotti, tiene 28 años, vive en 25 de Mayo – provincia de Buenos Aires -, y es mamá de tres hijos. Según relató ella misma, vive junto a los nenes y su pareja en una pieza prestada por familiares.

Cuando era niña, perdió a su mamá y a partir de allí giró por distintas instituciones. Por el momento, no logró terminar el secundario: cuando estaba en ese proceso quedó embarazada y vivía con una mujer que le prestaba el espacio, por lo que salió a trabajar y buscó cómo ayudar a la dueña del lugar.

Sobre el recorte de la frase, la chica señaló que «no estamos acostumbrados (a las entrevistas) y quise decir que con la plata que te paga la municipalidad, que no es trabajo, no es un salario digno«.

«Cobro 15 mil y en servicios se me van 7. Cuando me den un trabajo digno, dejo de ir a las marchas; y no solo para mí, para mis compañeros», refirió.

En cuanto a lo laboral, Soledad contó que «nosotros trabajamos, no es que nos regalan el plan. Hacemos changas, pero el gobierno nos ayuda. No somos unos vagos«.

Sobre su vida cotidiana en el barrio, reveló que se organizan para poder colaborar entre vecinos, como por ejemplo con un «roperito» para juntar ropa, calzado y útiles que ayuden a garantizar que los más chicos puedan ir a la escuela.

Respecto del rol de las organizaciones sociales y el debate que se da hacia la interna del gobierno nacional, Soledad señaló que «algo tenemos que hacer. Las organizaciones no nos explotan«.

«Hay mucha desocupación y hay mucha miseria. A mi no me fue tan mal, tengo a mis hijos sanos y tengo salud», analizó la chica. «Siempre buscamos lo más barato, lo que nos rinda«, concluyó sobre cómo manejan la economía del hogar.