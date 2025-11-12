El drama de Maru Botana tras quedar involucrada en una estafa 

Una constructora usó la imagen de Maru Botana a cambio de realizar una obra solidaria en Mendoza, pero nunca cumplió con lo prometido. En la zona de Las Heras funciona un centro nutricional de la Fundación Conin, que necesitaba construir una cooperativa laboral para generar oportunidades de trabajo y sustento. La cocinera se ofreció a colaborar con el proyecto, pero el contrato nunca se concretó.

Por qué Maru Botana quedó involucrada en una estafa

“Se necesitaba una pastelería para que los chicos pudieran trabajar y un salón de usos múltiples. Eran 128 m². Maru les dio la sesión entera de su imagen por dos años. En 2021, la constructora le dijeron que empezaban la obra, pero el terreno sigue arrasado y árido”, contó Luis Bremer en A la tarde (América TV). “Nunca cumplieron y ahora le deben 60 millones de pesos”, agregó el periodista.

Según las redes sociales de la empresa, en octubre de 2023 el proyecto parecía estar cerca de finalizar. “Abunda la emoción. Las chicas de Cooperativa La Maru ya se están preparando para poner manos a la obra en esta hermosa pastelería”, escribieron en su cuenta de Instagram. Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Consultada sobre el tema, Maru Botana dio su versión en A la tarde (América TV): “Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que se necesitaba para la publicidad de sus construcciones; a cambio, en vez de pedirles plata, les pedí que armen la cooperativa”. La cocinera lamentó la falta de respuestas y remarcó: “Se fue un socio, se disolvió y me dejaron en banda”.

La denuncia de Maru Botana ya está en manos de la Justicia, y el caso generó indignación, no solo por el perjuicio económico sino por el trasfondo solidario del proyecto, que buscaba beneficiar a los chicos de Conin.

La receta de helado de frutilla de Maru Botana super fácil de hacer

Paso 1: en un bowl mezclá todos los ingredientes, la crema batida bien aireada, las frutillas y los merenguitos. Las cantidades son «a ojo», pero podes guiarte con el vídeo que te dejamos abajo.

Paso 2: Revolvé y luego rellená con la preparación unos recipientes individuales. Luego llevar a freezer.

Paso 3: Desmoldá y si queres lo podes bañar con chocolate blanco, negro, con algún dulce de frutos rojos o lo comes así solito.