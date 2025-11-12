La película de menos de dos horas que lidera el ranking en Argentina y es furor en Netflix 

En Una casa de dinamita, la cineasta Kathryn Bigelow se adentra de nuevo en la tensión bélica y política que ya exploró con pulso firme, esta vez planteando un escenario aterrador: un misil de origen desconocido es lanzado hacia Estados Unidos, y se desencadena una carrera contra el tiempo para identificar al causante y evitar la catástrofe.

El film entrega un suspenso sólido, con ritmo implacable y varias capas de reflexión sobre el poder, la tecnología y la fragilidad del sistema de defensa.

Por qué es recomendable ver Una casa de dinamita

Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris y otros completan un abanico de personajes con distintas responsabilidades en la cadena de decisiones de crisis.

Un guion que refleja realismo procedimental: según reseñas, el lenguaje, siglas y protocolos usados resultan creíbles incluso para quienes no están familiarizados con la “jerga” de inteligencia / defensa.

Un tono incómodo e inevitable: el planteo de “poder que se desmorona”, “enemigo que no se nombra” y “tiempo que corre” es algo que hace que el espectador se sienta parte de la crisis, no solo como observador.

Algunas críticas y puntos a considerar

El final generó división: mientras la crítica mayoritariamente la aprueba, parte del público señala que el cierre se siente abierto o incluso inconcluso, lo que puede incomodar.

Temática muy específica: Si buscás un thriller tradicional con “buenísimo vs malísimo”, es posible que te cueste enganchar con el tono más gris y de espionaje que ofrece esta película.

Generó polémica institucional: Pentágono y la Agencia de Defensa de Misiles de EE.UU. cuestionaron su retrato del sistema antimisiles americano, lo que habla del nivel de realismo o al menos de verosimilitud política que ofrece.