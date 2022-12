El «Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz» comenzó en Neuquén: la historia del autor del video furor

Jeremías Madrazo, usuario que filmó el recordado video de «Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz», nació en Neuquén. Es de la ciudad de Plottier y en las últimas horas utilizó su cuenta de Twitter para contar su particular historia de vida. Como perlita, terminó en la revista Orsai junto a Hernán Casciari, luego de hacerse pasar por un estafado de Generación Zoe y burlarse de un cronista de televisión.

«¿Se acuerdan del video de Eduardo vení a buscar a Juan Cruz? Algo que nunca conté es que ese video comenzó a filmarse muchos años antes, en Neuquén, el día que un camión se quedó sin frenos y chocó de lleno al auto donde iba mi mamá», fue el tuit inicial de Jere que dio inicio al hilo que cuenta su historia.

Según detalló, luego del choque estuvo muy comprometido de salud. Del Policlínico Neuquén lo trasladaron al Garrahan. «Acá es donde las cosas se ponen curiosas», añadió Jere. Acto seguido contó que un pastor rezó por él e increíblemente el «milagro» ocurrió.

«Eso derivó en que mis viejos se hicieran muy creyentes (…) Entonces crecí ahí adentro. Cuando llegué a la adolescencia ya estaba harto del entorno (…) Entonces me fui a la mierda de la iglesia«, agregó el joven.

«Lo que pasa cuando estás en un extremo es que rebotas para el otro extremo. Había terminado el secundario y medio que todo me chupaba un huevo. No quería estudiar ni trabajar», añadió en el hilo.

Luego de hacer un repaso por los trabajo en los que estuvo, Jeremías contó que se fue a Nueva Zelanda.

Jeremías Madrazo: su pasión por las fotos y videos

«La pasé bastante para el orto. Era difícil trabajar sin visa», recordó del viaje a Oceanía. «Lo bueno fue que, estando lejos de todo, me di cuenta que toda la vida me la había pasado filmando, sacando fotos, escribiendo cuentos», reveló.

«No me imaginaba cómo carajo vivir de eso, menos que menos por donde empezar. Entonces me volví a Argentina, pero en vez de volver a Neuquén, me quedé en Buenos Aires, y me anoté en Diseño de Imagen y Sonido», recordó Jeremías.



«Un día, por alguna razón, empecé a scrollear en mi archivo de Google Fotos, y me di cuenta que, antes de la pandemia, me la pasaba sacando fotos y videos en la calle. Casi por instinto de supervivencia, empecé a salir a la calle a filmar cosas y eventos», siguió.

Generación Zoe y la burla a un cronista

Tiempo después, Jeremías contó que se «obsesionó» con la trama judicial de Generación Zoe. «Venía bastante obsesionado con el tema, sobre todo porque observaba en Leonardo Cositorto cositas que había observado en mi infancia en algunos pastores evangelistas», amplió el joven en Twitter.

«A los pocos días, cuando el escándalo de Zoe había llegado a los medios nacionales, estaba volviendo de la casa de un amigo cuando vi que estaban los damnificados reclamando su dinero afuera de las oficinas centrales, en el barrio de Nuñez», rememoró.

«Estaba espiritualmente comiendo pochoclo, en silencio, a un costado de la gente, hasta que apareció un reportero de C5N«, añadió y dio lugar a un desopilante video en el que se burla del periodista e «involucró» al escritor Hernán Casciari en la estafa.

Jeremías, quien filmó «Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz», trabaja en Orsai

«Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en Orsai», detalló Casciari en su momento en redes sociales.

«Yo entré acá por recomendación del Gordo Casciari, que también arma ponzi de libros, y la verdad es que no sé qué más hacer», había sido la frase dicha por Jeremías para burlarse de la inocencia de los periodistas. A modo de chiste, Casciari reveló que en la revista lo llaman «Jere Ponzi».

