El elocuente chat de Gustavo Martínez, antes de su muerte

El suicidio de Gustavo Martínez, ocurrido a mediados de febrero último, sigue teniendo un contexto de misterio que lo rodea y genera aún repercusión. La ex pareja de Ricardo Fort tenía 62 años cuando decidió quitarse la vida, por razones que por el momento no están claras.

En las últimas horas, el ciclo «Secretos Verdaderos» de América reveló algunas de las últimas conversaciones que tuvo el personal trainner con su entorno, donde daba cuenta de lo mal que lo estaba pasando por la falta de trabajo, en medio de la pandemia.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien mostró los intercambios que tuvo con el hombre, que tenía la guarda de los hermanos Felipe y Martita Fort después de la muerte del chocolatero, días antes de elegir el destino mortal.

El chat indica que «estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta».

«Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo», concluyó el hombre.

Se estima que López atravesaba un mal momento económico como consecuencia del cierre de los gimnasios por la pandemia de Covid- 19, además de que la familia Fort no le pasaba dinero a pesar de que estaba a cargo del cuidado de los herederos de la marca.

El mensaje de Gustavo

La captura de pantalla del mensaje de Gustavo López.-