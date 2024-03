El fuerte descargo en vivo de un notero de Crónica TV: «Vos porque estás en blanco»

Durante la noche de ayer el periodista Tomás Munaretto protagonizó un momento viral haciendo un móvil para Crónica TV. En medio de una nota a una artista callejera en Constitución el notero estalló y reclamó por su situación laboral.

Luego de que la artista cantara en vivo para el público del canal, en plena Estación de Constitución el conductor del programa le dijo a Tomás: «Gana 6 lucas por día, vos también aportá algo” refiriéndose a la ganancia de la cantante.

“¿Quién dice que aporte, la producción?”cuestionó el notero a lo que Carlos el conductor dijo «No ¿Qué la producción? yo lo digo, aporta algo». Este comentario hizo que Munaretto comenzara su reclamo. “Porque 1715 pesos me pagan la hora extra Carlos, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas ¿Cómo le pago?” expresó visiblemente enojado.

«Pará Tomi ¡Pará pará!» intentó detenerlo el conductor pero Tomás continuó “Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Vos porque estás en blanco ¿Cuánto cobrás vos? porque a mi no me alcanza”.

Uh mirá como se plantó el noterobord que casualmente se llama TOMY. pic.twitter.com/gvwzvHvZNq — Marian Herrera (@marianherrrera) March 5, 2024

El momento se viralizó rápidamente y muchos usuarios destacaron su valentía y apoyaron su reclamo, mientras que otros opinaron que no era el momento ni lugar para tener esa discusión.

Instagram y Facebook caídos: no cargan las paginas de inicio

Instagram y Facebook se cayeron este martes al mediodía. Así lo informaron usuarios a través de otra red social: X, antiguamente Twitter. Esta red no pertenece a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Whatsapp, la otra plataforma de la empresa, sigue funcionando.

La mayoría de los usuarios que contaron sobre su problema no podían actualizar sus inicios. Sin embargo, hubo otros que daban cuenta que se habían cerrado sus sesiones y no podían volver a loguearse.

El problema se conoció a los pocos minutos, los suficientes para que miles de personas lo notaran. Esto es parte del uso intensivo de este tipo de redes.

Lo que también ocurre a algunos usuarios es que sí les actualizan sus feed o inicios de Instagram, pero no otras funciones, o no pueden volver a ingresar a sus cuentas de Facebook.

Hace un mes, los usuarios también se quejaron de la caída de Instagram a nivel mundial.