El fuerte testimonio de Candelaria Tinelli sobre su estado de salud

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, utilizó su Instagram para responder a quienes la critican por su apariencia. Además de hacer una advertencia, explicó el estado de salud que atraviesa.

El posteo de Cande Tinelli en Instagram

“Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, escribió Cande.

Y agregó: “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto. Por eso estoy así”.

“A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza”, continuó.

Para cerrar aseguró: “Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye”.