El heavy metal llora a Phil Campbell: el legendario guitarrista de Motörhead murió a los 64 años

Phil Campbell fue guitarrista de Motörhead durante más de tres décadas.

El guitarrista galés Phil Campbell murió a los 64 años, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales. El músico fue integrante durante más de tres décadas de Motörhead y una de las figuras vinculadas al impulso del heavy metal británico.

Su familia expresó: “Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien murió en paz anoche tras una larga y valiente lucha en terapia intensiva después de una compleja operación mayor”.

La despedida de la familia del guitarrista y su legado en el heavy metal

En el mismo mensaje sus familiares también destacaron su calidez humana. “Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con afecto como ‘Bampi’”, señalaron.

El músico galés participó en discos clave del heavy metal británico.

En el cierre del comunicado pidieron respeto por el momento que atraviesan. “Solicitamos amablemente que se respete la privacidad de nuestra familia en este momento increíblemente difícil”.

La carrera de Phil Campbell en Motörhead y su impacto en el rock

Campbell nació el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd, en Gales, y comenzó a tocar la guitarra a los diez años. Tras participar en bandas del circuito británico, como Persian Risk, se incorporó a Motörhead en 1984, grupo liderado por Lemmy Kilmister.

Durante más de tres décadas fue el guitarrista principal de la banda y participó en discos como Orgasmatron, 1916, Bastards y Bad Magic. Tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución del grupo, continuó su carrera con Phil Campbell and the Bastard Sons, proyecto que integraba junto a sus hijos.

En febrero de 2026 su banda anunció la cancelación de varios conciertos en Australia y Europa por recomendación médica.

Con información de Noticias Argentinas