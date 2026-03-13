Ricardo Montaner se sumó a una iniciativa solidaria para acompañar a niños con cáncer

El cantante Ricardo Montaner participó en una acción solidaria impulsada por la Fundación ConCora, una organización que acompaña a niños que atraviesan tratamientos oncológicos y a sus familias durante el proceso de la enfermedad.

En el marco de esta iniciativa, el artista posó con un set de muñecos “Baby Pelón con Cora”, una propuesta que busca transmitir contención, esperanza y visibilidad para quienes enfrentan el cáncer infantil.

La imagen fue compartida en redes sociales y muestra al reconocido músico sosteniendo una caja con varios muñecos que representan a niños en tratamiento contra el cáncer. La campaña forma parte del trabajo que realiza la ConCora Foundation, que impulsa distintas acciones para acompañar a pacientes pediátricos y sus familias.

Ricardo Montaner se sumó a una campaña solidaria: “La quimio jugando se pasa volando”

Cada uno de los muñecos utiliza pañuelos con distintos diseños, un detalle que simboliza la diversidad, la fortaleza y el espíritu de lucha de los pequeños pacientes. En el packaging se puede leer el lema de la campaña: “Un Baby Pelón con Cora, lleno de buena energía y amor”.

Además, la iniciativa destaca la importancia del juego como herramienta emocional en contextos difíciles. En la caja también aparece la frase “La quimio jugando se pasa volando”, un mensaje pensado para transmitir acompañamiento, optimismo y apoyo durante los tratamientos oncológicos.

En la imagen difundida, Montaner aparece sonriente junto al set de muñecos, un gesto con el que demuestra su apoyo a la causa y a las familias que atraviesan esta enfermedad.

La participación del artista se suma a la de distintas personalidades públicas que colaboran con la difusión de la campaña, con el objetivo de generar conciencia sobre el cáncer infantil y la importancia del acompañamiento emocional durante el tratamiento.

De esta manera, Ricardo Montaner vuelve a poner en foco su compromiso con causas solidarias, utilizando su visibilidad para amplificar iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de niños y familias que enfrentan situaciones complejas de salud.