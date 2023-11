El hermoso gesto de Jimena Barón con una fan de Taylor Swift: «Lo logramos»

Jimena Barón tuvo un increíble gesto con una fanática de Taylor Swift y le cumplió el sueño de poder ver a la cantante estadounidense en River.

Todo comenzó en redes sociales. «Se despide Taylor. ¿Cómo andan las swifties? ¿Pudieron verla todas? ¿Son felices? ¿Están bien?», comenzó.

Luego Jimena agregó: «Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital tres horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? tengo una entrada», anunció La Cobra en su red social X.

«Alguien que no haya ido. Que se pueda acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto”, pidió la cantante y de inmediato una seguidora le respondió: “Voto por la chica del Planetario que vende pulseras«.

Jimena Barón le cumplió el sueño a una fan de Taylor Swift

Luego de ese mensaje, Jimena Barón se puso en contacto con la «swiftie». “Ok, una cordobesa divina me pasó el teléfono de una mega fan que vendió pulseritas en el planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fuí a buscar al planetario. Finalmente me contestó pero ahora ni ella ni la mamá me creen”, contó Jimena en sus redes sociales.

Finalmente Barón logró cumplirle el sueño a la fanática. «Lo logramos», escribió Jimena y agregó una captura de la conversación por WhatsApp.

Este mediodía la cantante publicó la foto del encuentro y el posteo se llenó de likes y buenos comentarios.