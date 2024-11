La insólita respuesta de Victoria Vannucci cuando le preguntaron si está de novia con 21 Savage

El mundo del espectáculo quedó completamente sorprendido durante la tarde de miércoles, cuando Diego Esteves reveló que Victoria Vannucci está en pareja con un prestigioso rapero internacional, 21 Savage. Los usuarios no pudieron creer la noticia, al tratarse de dos figuras de mundos completamente distintos. Ante la duda, A La Tarde (América TV) le consultó a la exvedette por su pareja y su respuesta fue desopilante.

Victoria Vanucci respondió a los rumores de romance con 21 Savage

La exvedette, Victoria Vannucci, habló con el móvil de «A la Tarde» (América TV), sobre su posible romance con Shéyaa Bin Abraham-Joseph, más conocido por su nombre artístico 21 Savage.

«¿Está saliendo con 21 Savage?», preguntó la conductora Karina Mazzocco. La modelo fue sumamente evasiva a la hora de responder y comenzó a hablar sobre un trato que hizo con su hijo, años atrás.

«Hace algunos años, mi hijo me aceptar un acuerdo y me dijo: ‘Mirá mamá yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz’. Por eso, cuando me preguntan por mi vida privada, yo me rio y digo: ‘tengo un contrato y si digo algo, mi hijo me mata'», contó Vannucci.

«Bueno, vos no vas a incumplir ningún acuerdo. Lo va a decir Diego Esteves», propuso la conductora. «Hace un año que Victoria está en pareja con 21 Savage, un rapero británico que vive en los Estados Unidos», afirmó confiado el periodista.

«Diego, te tengo que ir a buscar a la salida del canal para cagarte a palos», exclamó entre risas la exvedette, haciendo reir al panel y a Mazzocco.

Viéndose entre la espada y la pared, Victoria respondió con una frase evasiva pero que, sin embargo, confirma el romance. «Yo aprendí que una sonrisa es mejor que cualquier sí o cualquier no», sentenció.