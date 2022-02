El incómodo momento de Mica Viciconte en Masterchef cuando le preguntaron por su familia

La cocina y sus platos pueden despertar muchas emociones y fue lo que le ocurrió a Mica Viciconte esta noche en Masterchef Celebrity. Los ñoquis de leche que cocinó recibieron muchos elogios del jurado, pero ella igual pasó un momento incómodo al referirse a su familia.

La influencer preparó los ñoquis de su mamá, con salsa de crema, champiñones y verdeo.

«A muchos nos puede hacer acordar a nuestras madres», aseguró el chef, Germán Martitegui, a la participante.

También recibió elogiosas devoluciones de Damián Betular y Donato de Santis.

Santiago del Moro señaló que se acordó de la casa de su abuela cuando pasó por la estación de Viciconte, y le comentó a la participante que «notó que se sensibiliza mucho cuando habla de su madre«.

«Mi mamá, Marcela, los hizo toda la vida», respondió. Igualmente reconoció que no se siente cómoda al hablar de su familia en el programa.

«No soy de hablar mucho de mi familia, se me empieza a quebrar la voz y empiezo a llorar, un horror. Ya saben que no me gusta, no sé si voy a hacer otro plato familiar. Se conecta mucho y hay que ser fuerte para hablar ahí», explicó la participante de Masterchef Celebrity.

«No estoy para eso, estoy en un momento sensible de mi vida», explicó la deportista que está embarazada y esperando a Luca, su primer hijo.