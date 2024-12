El incómodo momento que se vivió en Gran Hermano: «¿Sos transexual?»

Uno de los momentos más emotivos del primer programa de Gran Hermano fue el ingreso de Luciana Martínez, que confesó públicamente que desde ese día dejaba su identidad como varón y que su madre se estaba enterando por televisión de su orientación sexual.

El incómodo momento que se vivió en Gran Hermano

Sin embargo, al entrar en la casa, Luciana de Gran Hermano se mantuvo en reserva y optó por el silencio. Evitó contar su historia y tal vez por estar tan distante con los chicos es que resultó nominada para la primera gala de eliminación.

Pero Santiago del Moro deslizó que entre los 24 participantes se encontraba uno «diferente» en cuanto a su sexualidad. Entonces Delfina De Lellis quiso saber quién era y le preguntó a Andrea, sin filtro, si se había operado los pechos porque es transexual.

Andrea le respondió que no, pero que suelen confundirla debido a su voz y a sus músculos. No se molestó por la pregunta, pero tampoco estaba tan cómoda. Justo Luciana apareció en escena y no dijo nada. No les quiso contar a las chicas sobre su decisión.

El rating de Gran Hermano

Una vez más, Gran Hermano, conducido por Santiago del Moro, fue lo más visto del prime time, aunque estuvo bastante por debajo de lo que fueron las cifras del debut, el pasado lunes. En este caso, el reality comenzó con algo más de 11 puntos, se mantuvo con un promedio de 12 y tuvo picos de casi 14. El lunes, con la gala de ingreso, la cifra trepó a casi 20. Más allá de este bajó, casi que triplicó a la competencia de El Trece, que anduvo en los poco más de 4 puntos.

Con información de NA