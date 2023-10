El inesperado cruce de Lionel Messi con Ibai Llanos en el Balón de Oro: «No te contesto más»

Lionel Messi se coronó en Francia y no para de seguir superando marcas. Ganó su octavo Balón de Oro, en una premiación con gran presencia de jugadores de la Selección Argentina y donde el capitán de la Scaloneta hizo un emotivo recuerdo a Diego Maradona. Tras la ceremonia, el jugador del Inter Miami tuvo un insólito cruce con el streamer español Ibai Llanos, al que le reprochó una actitud que tuvo.

Un poco entre risas, pero visiblemente enojado, el astro arrancó una charla por stream con Ibai directamente con el reclamo. «Estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día«, lo cruzó.

Mientras Ibai se mostraba entre sorprendido y titubeando, Messi remató: «Eso de que me mandaste mensaje y después lo leíste todo público. No te voy a contestar más, porque hacés todo público, no tenés privacidad».

Mientras el español intentaba defenderse, el 10 argentino la siguió: «No lo mostraste (parte del mensaje de WhatsApp) pero lo dijiste. La próxima te clavo el visto«.

Sin mucho para defenderse, Ibai continuó con sus preguntas, pero Messi no se la dejó pasar. «Me cambia el tema…», sentenció.

Momento del cruce de Messi e Ibai Llanos en el Balón de Oro

"Ibai":

Por el comentario que le hizo Lionel Messi pic.twitter.com/2B1VzenxKS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 30, 2023

Messi recordó a Maradona en el Balón de Oro

En su discurso en la gala del Balón de Oro, y tras lograr el octavo, Messi recordó a Diego Armando Maradona, a 63 años de su nacimiento.

«Hoy es el cumpleaños de él, no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de gente que le gusta el fútbol. Donde quiera que esté, esto también es para él», comentó emocionado.

