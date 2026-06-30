El inesperado mensaje de Carolina Fal tras casi dos décadas de silencio: «No quiero regresar»

La exprotagonista de «Resistiré«, hoy médica y esposa de Santo Biasatti, rompió el silencio con un breve mensaje en el que dejó en claro por qué decidió mantenerse alejada de los medios.

Después de casi dos décadas de absoluto bajo perfil, Carolina Fal volvió a ser noticia. La actriz, que supo brillar en éxitos como Resistiré, reapareció públicamente con un contundente mensaje en el que ratificó que no tiene intención de volver al mundo del espectáculo.

Según informó PrimiciasYa, Carolina respondió a un intento de entrevista del periodista Hernán Firpo con un texto que sorprendió por su sinceridad y que fue reproducido posteriormente en Intrusos (América TV).

El mensaje con el que Carolina Fal reapareció tras casi 20 años

Todo comenzó cuando Firpo se comunicó con Santo Biasatti, esposo de la actriz, para solicitar una entrevista. El periodista respondió con un breve: «Le pregunto».

Minutos después llegó la respuesta, pero no fue Biasatti quien escribió, sino la propia Carolina Fal.

«Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto que se publiquen cosas sobre mí, es más no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños», expresó.

Aunque rechazó la entrevista, el mensaje significó su primera manifestación pública en casi veinte años y dejó en evidencia que su decisión de mantenerse lejos de la exposición sigue tan firme como cuando abandonó la actuación.

Por qué Carolina Fal dejó la actuación

De acuerdo con PrimiciasYa, Carolina Fal tomó una decisión que sorprendió al ambiente artístico cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Tras haber ganado el Martín Fierro a Mejor Actriz por su trabajo en Resistiré, emitida por Telefe en 2003, optó por dejar atrás los sets de grabación y comenzar una nueva vida.

En 2007 inició la carrera de Medicina y, tras varios años de estudio, se graduó en 2014 en la Universidad Austral. Posteriormente se desempeñó como médica en el Hospital Muñiz, manteniéndose completamente alejada de la televisión y el teatro.

Su vida junto a Santo Biasatti

Durante ese cambio de rumbo, Carolina Fal también consolidó su vida personal. La exactriz contrajo matrimonio con el periodista Santo Biasatti, con quien formó una familia y tuvo dos hijas.

Desde entonces, ambos eligieron preservar al máximo su intimidad y evitar la exposición mediática.

Una carrera marcada por grandes éxitos

Antes de alejarse de la actuación, Carolina Fal construyó una destacada trayectoria en televisión y teatro.

Debutó en la pantalla chica con Clave de Sol y luego participó de ficciones muy populares como La banda del Golden Rocket, Zona de riesgo, Alta comedia, De corazón, Tiempo final y El tiempo no para.

En teatro también dejó su huella con obras como La casa de Bernarda Alba, Casa de muñecas, Panorama desde el puente, La malasangre y La Venus de las pieles.

Sin embargo, su reciente mensaje confirma que aquella decisión que tomó hace casi veinte años permanece intacta: seguir disfrutando de una vida lejos de las cámaras y de la exposición pública.