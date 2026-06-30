Murió una mujer por intoxicación de monóxido de carbono en Neuquén: fue mientras dormía en un edificio abandonado

Un mujer que vivía en situación de calle, fue encontrada muerta en el interior de un edificio abandonado en Neuquén. Por el hallazgo se montó un operativo policial y se le dio intervención a la Fiscalía que ordenó realizar la autopsia correspondiente para esclarecer la causa de muerte.

Murió por intoxicación de monóxido de carbono

Si bien el hecho se registró el sábado a la madrugada, tomó mayor repercusión este 30 de junio cuando se difundió que el lugar del hallazgo era un edificio ubicado en un predio que le perteneció al Cirse (Círculo de Suboficiales del Ejército) y que actualmente, es usado como aguantadero.

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la mujer murió a causa de una intoxicación por monóxido de carbono mientras dormía.

Según lo detallado, las autoridades policiales tomaron intervención en el caso cuando fueron alertados por un incendio en el edificio y al llegar, se encontraron con el cuerpo. Por el momento, se desconoce su identidad.

Desde la Fiscalía resaltaron que se descartó la criminalidad por lo que todo se trataría un accidente fatal. En el caso interviene la fiscalía de homicidios a cargo de Lucrecia Sola.

La hipótesis de lo que ocurrió

La principal hipótesis de los investigadores es que la mujer se metió en el lugar para pasar la noche, prendió fuego para calefaccionarse y cuando se quedó dormida, se produjo la muerte.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en un lugar cerrado sobre una especie de goma espuma y estaba tapado con frazadas. Desde la Fiscalía indicaron que estiman que se quedó dormida y murió ya que en las vías respiratorias no había humo.

Además precisaron que el lugar donde la encontraron es un salón ubicado en la parte trasera del predio ubicado en las inmediaciones de la Avenida Argentina, entre Albardón y Otto Neumann, en cercanías de la Plaza de las Banderas.