Las cuatro dudas de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde

La Albiceleste se entrenará en Kansas este martes, de cara al partido del viernes.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026. La Albiceleste se medirá en Miami el próximo viernes a las 19:00 al conjunto africano que se metió sorpresivamente a la segunda ronda del torneo.

De cara a este duelo decisivo, a Lionel Scaloni le quedan tres prácticas para definir el once inicial. Luego de la rotación frente a Jordania, regresará el equipo de gala para el primer partido mata-mata de esta Copa del Mundo.

Ya recuperado de su lesión, Emiliano Martínez continuará en el arco. El Dibu es el único futbolista argentino que ha disputado todos los minutos en este Mundial.

En defensa, regresarán Nahuel Molina y Lisandro Martínez. Las primeras incógnitas aparecen en los otros dos protagonistas de la última línea. Cuti Romero es duda por el golpe frente a Austria, aunque este lunes entrenó con el grupo. De no estar al 100%, el que jugará desde el inicio será Nicolás Otamendi.

Cuti entrenó a la par del grupo y apunta a ser titular.

Por otro lado, falta confirmar quién será el lateral izquierdo. Tagliafico ya está a disposición pero el gran nivel de Facundo Medina ante Argelia y Austria pone en un dilema al DT campeón del mundo. De igual forma, quien corre con ventaja es el ex Independiente.

La mitad de la cancha está casi lista. Con los tres intocables (De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández), la duda surge en el cuarto mediocampista. En los dos primeros duelos, Scaloni se inclinó por Thiago Almada pero Giovani Lo Celso o Leandro Paredes podrían ganarse este lugar.

Arriba, solo falta conocer al acompañante de Lionel Messi. La lucha entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez está igualada, aunque el Toro saca una pequeña ventaja, aunque si la Araña llega en óptimas condiciones podría ser titular.

Probable formación de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Giovani Lo Celso o Leandro Paredes; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.