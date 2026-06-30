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Ola polar en Argentina: Neuquén y Río Negro en el ranking de las temperaturas más frías del país este martes 30 de junio 2026

En  el listado que elabora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hay registros bajo cero.

Redacción

Por Redacción

Días con frío en la Patagonia. Foto: Gentileza Archivo Matías Subat.

Días con frío en la Patagonia. Foto: Gentileza Archivo Matías Subat.

Este martes 30 de junio, el frío está presente en gran parte del país. Desde hoy se espera el ingreso de una masa de aire de origen antártico que ocasionará una ola polar. En el ranking de temperaturas que elabora en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hay ciudades de la Patagonia. Cuáles son las que aparecen de Neuquén y Río Negro.

Hoy hay una alerta vigente por vientos y ráfagas en varias provincias argentinas.

Las ciudades más frías del país este 30 de junio 2026

En el ranking del SMN, Malargüe con-6,1º C lidera con la temperatura más baja del país. En quinto lugar está Maquinchao (-2,4º C) y en octavo lugar aparece Neuquén capital (-1,6º C).

Otras ciudades patagónicas que están en el listado son Puerto San Julián y Río Gallegos.

A continuación, el ranking completo:

Ola polar en Argentina: temperaturas bajo cero y nevadas

Según comunicaron desde el SMN, desde este martes 30 de junio «se espera el ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará al territorio argentino durante los próximos días».

Agregaron que «en primer lugar a la región patagónica y posteriormente, entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio, a la franja central y el norte del país».

 En Cuyo y en la Patagonia, «podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica».

«Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 cm», añadieron desde el organismo nacional.


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Este martes 30 de junio, el frío está presente en gran parte del país. Desde hoy se espera el ingreso de una masa de aire de origen antártico que ocasionará una ola polar. En el ranking de temperaturas que elabora en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hay ciudades de la Patagonia. Cuáles son las que aparecen de Neuquén y Río Negro.

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