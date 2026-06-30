Los estatales de Río Negro cobrarán este viernes los salarios y el aguinaldo: quiénes recibirán el aumento confirmado

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia abonará los salarios y el medio aguinaldo a los trabajadores estatales durante los primeros días de julio. Además indicó que el depósito llegará con un incremento.

Quiénes recibirán el aumento confirmado por el Gobierno y cuándo

La confirmación se dio en el contexto de las últimas negociaciones paritarias que el Gobierno mantuvo con los gremios estatales. Según lo informado, la suba será de un 4,8% que también impactará en el aguinaldo.

Las fechas de pago fueron definidas por el Gobierno mediante un posteo en su sitio web. En el comunicado detallaron que «las y los trabajadores estatales cobrarán sus haberes el viernes 3 de julio, en una única jornada para todos los sectores» y remarcaron que «ese mismo día también se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC)».

Los beneficiaros del aumento salarial y el aguinaldo serán: