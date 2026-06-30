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Economía

Los estatales de Río Negro cobrarán este viernes los salarios y el aguinaldo: quiénes recibirán el aumento confirmado

El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pago y detalló que los haberes de junio 2026 llegarán con un incremento.

Redacción

Por Redacción

Fecha de cobro confirmada para estatales de Río Negro

Fecha de cobro confirmada para estatales de Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia abonará los salarios y el medio aguinaldo a los trabajadores estatales durante los primeros días de julio. Además indicó que el depósito llegará con un incremento.

Quiénes recibirán el aumento confirmado por el Gobierno y cuándo

La confirmación se dio en el contexto de las últimas negociaciones paritarias que el Gobierno mantuvo con los gremios estatales. Según lo informado, la suba será de un 4,8% que también impactará en el aguinaldo.

Las fechas de pago fueron definidas por el Gobierno mediante un posteo en su sitio web. En el comunicado detallaron que «las y los trabajadores estatales cobrarán sus haberes el viernes 3 de julio, en una única jornada para todos los sectores» y remarcaron que «ese mismo día también se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC)».

Los beneficiaros del aumento salarial y el aguinaldo serán:

  • Salud Pública. Guardias y horas extras de Salud. Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial.
  • Docentes y Porteros.
  • Ley 1844, Vialidad Rionegrina y pensiones de Bomberos Voluntarios, Agentes de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismo de Control


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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que la provincia abonará los salarios y el medio aguinaldo a los trabajadores estatales durante los primeros días de julio. Además indicó que el depósito llegará con un incremento.

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